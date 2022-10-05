بـ 20 كيلو "إستروكس".. الأمن يداهم مصنعًا لـ "مخدر الموت" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة، وبحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الإستروكس.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (4 عناصر إجرامي شديدة الخطورة– لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وتدوير مخدر الإستروكس، متخذين من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر الخام – سلاح ناري – 2 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالي – سيارتين - مستلزمات وأدوات التصنيع – 10 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء بالتحريات، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ( 700 ألف جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.