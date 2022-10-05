تفاصيل العثور على جثة شاب داخل اسطبل للخيول: "فكر في إنهاء مشاكله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالهرم، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري داخل اسطبل للخيول بالهرم، لمعرفة سبب الواقعة، والوقوف على ملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود وتوصلت إلى أن المجني عليه كان يمر بضائقة مالية، وأخذ يفكر في إنهاء مشاكله وبعدما فشل، قرر التخلص من حياته، فأطلق عيار ناري في منطقة صدره أودت بحياته.

وصباح اليوم التالي حضر العمال للاستطبل فعثروا على جثة الشاب، ملقاه، وبجانبها السلاح الناري الخرطوش.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، داخل مكان مخصص لرعاية الخيول.

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التي أمرت بقرارها المتقدم.