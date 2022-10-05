أسمى المهن في العالم.. رسالة وزير التعليم إلى المعلمين في يومهم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال الوزير، في رسالته: "أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات؛ لا يسعني في يوم عيد المعلم العالمي الذي تحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعًا.. وأتقدم بالشكر لكل معلم يُصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرًا طيبًا في طلابه، ويسهم في صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقي المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفِعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية".

وأضاف الوزير: "هذا وأعلن أيضًا أنني أفتخر بكوني أنتمي إلى أصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضًا يسرني أن أعلن افتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدًا في إتمام رسالته".

واستكمل حجازي: "ولأن مهنة التدريس من أسمى المهن في العالم أجمع؛ فإني أتوجه بالشكر أيضًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل بأي شيء للارتقاء بالمعلمين؛ كونهم من أعمدة التنمية وبناء العقول، كما وجه الرئيس بالعمل على بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة".

وتابع الوزير: "وإن شاء الله نحتفل سويًّا في النصف الثاني من الشهر الحالي بمشروع (أنا المعلم وسند المعلم) ونكرم المتميزين من المعلمين".

وكلف الوزير المديريات بوضع أسماء المعلمين والطلاب الذين وافتهم المنية في بداية العام الدراسي على قاعات الفصول والمدارس، وخالص التعازي لأسرهم جميعًا.