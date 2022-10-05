بعد محاولة اغتياله.. تكهنات بفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تترقب الأوساط الأدبية، غدا الخميس، الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في مجال الآداب، والتي سيتم إعلانها في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ويتوقع عدد كبير من المراقبين فوز الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي، صاحب رواية آيات شيطانية، والذي تعرض للطعن في نيويورك خلال شهر أغسطس الماضي، بعد صدور فتوى إيرانية بقتله.

وقال الكاتب الروائي الكبير طارق الطيب، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أظن أن سلمان رشدي الأقرب الآن إلى جائزة نوبل في الآداب 2022 لأسباب كثيرة.

وأضاف: سيزداد الكلام وسيتسع الخلاف حتى لو كان غير رشدي؛ خصوصا من الأسماء المفاجئة!

يذكر أن رشدي، الذي وُلد في الهند لأسرة مسلمة من كشمير، عاش سنوات تحت التهديد بقتله مقابل مكافأة، وقضى تسع سنوات مختبئا تحت حماية الشرطة البريطانية، بعد أن أصدر الخميني فتوى بقتله في فبراير عام 1989، لإصداره رواية "آيات شيطانية"..

ومنذ ذلك الوقت زادت مكافأة قتله إلى ملايين الدولارات وبقيت الفتوى الإيرانية سارية، لاسيما أنه في 2019 حجبت منصة تويتر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي بسبب تغريدة جاء فيها أن تلك الفتوى ضد رشدي "لا تقبل الإلغاء" ولا يزال "هدر دمه" ساريا.

وتعرض سلمان رشدي في شهر أغسطس الماضي للطعن من قبل أحد المتطرفين في مدينة نيويورك.