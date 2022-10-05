وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي "فودافون" زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع محمد عبد الله المسؤول التنفيذي بشركة فودافون مصر والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة والشركة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رغبة مسؤولو شركة فودافون مصر في زيادة فرص التعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لما لها من أثر عظيم للحفاظ على البيئة.

وكذلك تأكيدهم على رغبتهم في المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

واكد شاكر على الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع كافة القطاعات والوزارات المعنية للأعداد لتنظيم المؤتمر ليكون نموذج مشرف يليق بالمكانة العالية لمصر، مرحباً بالمشاركة الفعالة لكافة الأطراف في هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد المسؤول التنفيذي بشركة فودافون مصر على حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توفير الطاقة اللازمة لمهاتهم والمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.