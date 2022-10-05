مسلم للإعلام ودعبس للتعليم.. ننشر أبرز نتائج انتخابات اللجان بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجريت، اليوم الأربعاء، انتخابات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ومكاتب هيئتها، وعددها 14 لجنة نوعية، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب محمود مسلم برئاسة اللجنة، وكل من سها سعيد ومحمد الدابي، بمقعدي الوكيلين، ومحمود فيصل القط بأمانه السر.

وجاءت نتيجية انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ بفوز، الدكتور نبيل دعبس بمنصب رئيس اللجنة، كما فازت دكتور راندا مصطفي والدكتور أحمد البدري بمنصب وكيلي اللجنة، وفاز الدكتور ناجح جلال بمنصب أمين سر اللجنة.

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب حازم عمر رئيسا للجنة، كما فازت النائبة سماء سليمان والنائب الدكتور عفت السادات بمنصبي وكيلي اللجنة، وفازت النائبة عايدة نصيف بأمانة السر.

وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أسفرت النتائج عن فوز اللواء خالد محمد سعيد رئيسًا للجنة، كما فاز النائب أكمل الله فاروق والنائب فايز إبراهيم بمنصبي الوكيلين، وفاز النائب أحمد صبور بمنصب أمين سر اللجنة.​