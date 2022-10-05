وفاة إيمان وسجدة.. برلماني يطالب باستدعاء وزير الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

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تقدم النائب محمود قاسم، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن وفاة طفلتين في عمر الزهور لحقنهما داخل إحدى الصيدليات بمحافظة الإسكندرية بحقنة بنسلين دون إجراء أي اختبارات قبل عملية الحقن.

وقال قاسم، إن هذه الكارثة لا تعد الواقعة الأولى وإنما هناك العديد من الحالات السابقة، مؤكداً على ضرورة سرعة التدخل من الأجهزة المختصة للوقف الفوري بصرف أي أدوية من أي صيدلية إلا من خلال روشتة معتمدة من الطبيب المختص ووقف ظاهرة إعطاء الحقن للمرضى داخل مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التى تؤدى إلى موت المواطنين الأبرياء بسبب مثل هذه الأخطاء الكارثية.

وتساءل قاسم قائلاً: كيف يتم السماح لعاملة لاصلة لها بمهنة الطب أو الصيدلة بالقيام بمهمة إعطاء الحقن للمواطنين؟ ولماذا لا يتم وضع نظام صارم لكل من يعملون داخل مختلف الصيدليات؟ معرباً عن أسفه الشديد لاستعانة أصحاب الصيدليات بعمال وخريجي مؤهلات متوسطة على حساب صحة المواطنين.

كما طالب النائب محمود قاسم من وزير الصحة والسكان تشكيل لجان للمرور المفاجئ على مختلف الصيدليات للتأكد من أن القائمين بالإشراف عليها وصرف الأدوية من الصيادلة المرخص لهم بممارسة مهنة الصيدلة ومسجلين بنقابة الصيادلة وأنهم لايقومون بتقديم وصفات طبية للمرضى وصرف الأدوية لهم التى من الممكن أن تؤدي إلى معاناتهم أكثر من المرض، مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع من يرتكبوا هذه الأخطاء خاصة أنها تؤدي إلى موت المواطنين الأبرياء.

وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه، مناشداً جميع المواطنين بعدم اللجوء إلى الصيدلي لوصف أي دواء لهم والتوجه أولاً للطبيب المختص حرصا على حياتهم.

ووجه النائب محمود قاسم تحية تقدير واحترام الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام على سرعة إحالة هذه الواقعة للتحقيق الفوري، متوجهاً بخالص العزاء لأسرة الطفلتين الفقيدتين.​