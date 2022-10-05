المجلات العلمية المصرية تتصدر العرب في تقرير معامل التأثير "أرسيف 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تصدرت مصر المرتبة الأولى في مجموعة من المجلات البحثية والعلمية المطابق إنتاجها لمعايير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "أرسيفArcif " للمجلات العلمية العربية، المتوافقة مع معايير معاملات التأثير العالمية.

حققت المجلات العلمية والبحثية المصرية المرتبة الأولى في مجالات: العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم التربوية، والعلوم السياسية، والإعلام والاتصال، وعلوم الرياضة، وَفق تقرير "أرسيف" لعام 2022 .

وحققت مصر الترتيب الثاني على المستوى العربي في عدد من المجلات البحثية والعلمية المطابق إنتاجها لمعايير معامل التأثير "أرسيف Arcif"

ونالت مصر هذا الترتيب وَفق تقرير "أرسيف 2022"، بـ234 مجلة محكّمة، تصدرها الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية. وتقدمت مصر بشكل كبير بعدد المجلات عن تقرير العام الماضي والبالغة 188 مجلة.

وأعلنت نتائج تقرير معامل التأثير "أرسيفARCIF " السنوي السابع 2022 حول الإنتاج العلمي الأكاديمي العربي، وهو إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"، في لقاء خاص، عقد عبر تقنية "زووم"، شارك فيه مجموعة واسعة من الباحثين والأكاديميين، ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير مجلات علمية، وصناع قرار وواضعي سياسات في مجال البحث والنشر العلمي وغيرها من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأكد رئيس مبادرة معامل التأثير "أرسيف" أ.د.سامي الخزندار، في كلمته، أن "البحث والنشر العلمي بمثابة الأساس في صناعة المستقبل العربي، وجزء أصيل من جهود إنتاج المعرفة والتكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها".

وعرض الخزندار، خلال اللقاء، أبرز نتائج تقرير معامل "أرسيف 2022"، الذي ضم (1000) مجلة علمية وبحثية، استطاعت النجاح في تحقيق معايير الاعتماد، وصادرة من 19 دولة عربية، ومن (8) دول أوروبية وآسيوية، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية.

وأكد الخزندار أن نتائج تقرير 2022، تعكس تطوراً كبيرا في حجم ومستوى الإنتاج والنشر العلمي العربي، ولكن هناك المزيد من الحاجة إلى دعم الجهود والثقة بقدرات الباحثين العرب العلمية.

ولفت الخزندار إلى أن ترتيب قائمة المجلات الأكثر تأثيراً خضع لـ32 معياراً مستخدماً لدى معامل "أرسيف"، وهي المعايير ذاتها المتبعة عالمياً، ما يجعل هذه الأرقام "ذات أهمية بحثية، وتنطوي على دلالات متعددة".

وفحصت الفرق العلمية لمعامل "أرسيفARCIF " بيانات ما يربو على 5100 عنوان مجلة عربية، علمية وبحثية، في مختلف التخصصات، تصدر عن أكثر 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة في 20 دولة عربية و7 دول أجنبية.

ويخضع معامل التأثير "أرسيفArcif " لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات "معرفة"). بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

وراجعت الفرق العلمية بيانات ونتائج 229,500 مؤلف عربي في 623,000 مقالة علمية، وخلصت إلى أن 44,800 مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاجه العلمي والأكاديمي.

ونالت الجزائر للسنة الثانية، الحصة الأكبر من المجلات المعتمدة، التي نجحت في المعايير لدى معامل "أرسيف"، بـ370 مجلة، تلتها مصر بـ234 مجلة، والعراق ثالثاً بـ150 مجلة، بينما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ61 مجلة، وحل الأردن خامساً بـ32 مجلة. ولوحظ أن دول المراتب الأربع الأولى حققت زيادة ملحوظة في عدد المجلات المعتمدة عن العام الماضي.

جدير بالذكر أن التقرير شمل 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، تصدر فيها مجلات علمية باللغة العربية؛ منها بريطانيا، وماليزيا، وهولندا، والدنمارك، والهند، وباكستان، وتركيا.. وغيرها.

وفي مؤشر عدد المؤلّفين المستشهد بهم، حل العراق أولاً بـ10560 مؤلّفاً، وأعقبته الجزائر بـ10345مؤلّفاً، ثم مصر بـ6255 مؤلّفاً، والسعودية بـ4418 مؤلفاً، وأخيرًا الأردن بـ3313 مؤلفاً، ولوحظ تضاعف في أعداد المؤلفين المُستشهد بهم لدى هذه الدول مقارنة بتقرير العام الماضي.

قطاعياً، تصدرت مصر مجال العلوم الإنسانية (متداخل التخصصات)، الذي يضم 210 مجلات، وذلك بـ"مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية"، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، وجاءت ثانياً "جامعة النجاح للعلوم الإنسانية" في فلسطين، وتلتها مصر، ثم العراق.

وفي مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 167 مجلة، حافظ الأردن بـ"المجلة الأردنية في إدارة الأعمال" على المرتبة الأولى، لتأتي فلسطين ثانياً، والجزائر في المرتبة الثالثة، ومصر في المرتبة الرابعة.

وصعدت المجلة العربية للدراسات التربوية والاجتماعية، المركز العربي للدراسات والبحوث في بالسعودية إلى المرتبة الأولى في مجال العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 136 مجلة، تلتها مصر، في المرتبة الثانية، وأضافت السعودية أيضاً المرتبة الثالثة، وأعقبها لبنان والجزائر في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، ثم الكويت والإمارات في المرتبتين السادسة السابعة على التوالي. وعادت الجزائر لتضيف المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وحصلت مصر على المرتبة الأولى بين الدول من خلال "المجلة المصرية للتربية العلمية"، وكذلك المراتب الثانية والخامسة والسادسة والثامنة والعاشرة، وذلك في مجال العلوم التربوية الذي يضم 114 مجلة، وتلتها فلسطين ثم سلطنة عمان.

وفي مجال القانون، الذي يضم 100 مجلة، حصلت الجزائر على المراتب الأولى بمجلة "الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية"، المركز الجامعي أمين العقل الحاج مرسى، وأيضاً حققت المرتبة الثانية والخامسة، لتترك المرتبة الثالثة لدولة الإمارات والرابعة للبنان.

وتصدرت مصر المرتبة الأولى في مجال العلوم السياسية، التي تضم 70 مجلة، بـمجلة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" جامعة القاهرة، ثم قطر في المرتبة الثانية، وتلتها الجزائر بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة .

أما في مجال اللغة العربية وآدابها، والذي 56 مجلة، حققت السعودية المرتبتين الأولى والثانية، بمجلة "اللسانيات العربية" مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، ومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها. تلتها إيران في المرتبتين الثالثة والرابعة، والجزائر في المرتبة الخامسة.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى والثالثة في مجال علوم الرياضة، الذي يضم 35 مجلة، وذلك بمجلة "أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية"، جامعة أسيوط. والمجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية، جامعة الإسكندرية، تلتها الجزائر في المراتب الثانية والثالثة والرابعة، ثم السعودية.

وحصدت مصر جميع المراتب الأربع الأولى في مجال الإعلام والاتصال، الذي يضم 22 مجلة، وحققت مجلة "بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط" الجمعية المصرية للعلاقات العامة، المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي.

واحتل العراق المرتبتَين الأولى والثانية في مجال العلوم الطبيعية والحياتية، الذي يضم 22 مجلة، بمجلة " الجيولوجيا والتعدين العراقية"، هيئة المسح الجيولوجي. تلتها لبنان في المرتبة الثالثة.

وفي مجال العلوم الزراعية، الذي يضم 21 مجلة، حصلت العراق على المرتبتين الأولى والثانية بـ"المجلة العراقية للعلوم البيطرية"، لتترك المرتبة الثالثة والرابعة لمصر.

وتصدرت السعودية المرتبتين الأولى والثالثة في مجال المعلومات وعلم المكتبات، الذي يضم 17 مجلة، بمجلة "المجلة العربية للدراسات المعلوماتية" وتلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا.

أما على صعيد الهيئات والمؤسسات العلمية من حيث عدد الاستشهادات التي حصلت عليها والتي بلغ عددها 928 مؤسسة، فقد تفوق العراق في عدد الاستشهادات المؤسسية، بما حققته جامعة بغداد، التي جاءت أولاً بـ5459 استشهاداً، وفي المرتبة الثانية جامعة الملك سعود (السعودية) بـ 3515 استشهاداً، ثم جامعة اليرموك (الأردن) بـ 3329 استشهاداً في المرتبة الثالثة، تليها الجامعة الأردنية بـ2942 استشهاداً في المرتبة الرابعة، ثم جامعة قاصدي مرباح ورقلة بـ2784 استشهاداً، في المرتبة الخامسة.

ثم جامعة البلقاء التطبيقية (الأردن)، جامعة عين شمس (مصر) ، جامعة دمشق (سوريا)، جامعة القاهرة (مصر)، جامعة محمد خضير بسكرة (الجزائر)، على التوالي في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.

ويُعتبـر معامـل "أرسيف"، الذي بُدء العمـل علـى تأسـيسه في ديسـمبر 2013، ويصدر تقاريره سنوياً، أداة منهجيـة لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي وحجم تأثيرها العلمي، ويستخرج وفـق معـادلات معيارية صارمة تستند لمقاييـس عالمية.

ويوفر معامل "أرسيف" البيانـات عبر أشكال وتقارير متنوعة مثل تقارير الدول، والمؤسسات، والباحثين، والتخصصات، وغيرها، عبر "منصـة رقمية متطورة"، تتيح الاطـلاع على العديد من المؤشـرات والتقارير الخاصـة بهذه البيانات، وذلك على الموقع الإلكتروني: هنا