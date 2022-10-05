مصر تحصد 4 مراكز في قائمة الـ10 الأكثر تأثيرًا في العلوم السياسية بالعالم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت قاعدة البيانات العربية "معرفة" تفاصيل التقرير السنوي لمعامل "أرسيف ARCIF "للعام 2022.

واهتم تقرير هذا العام بتحديد المؤلفين الأكثر تأثيرًا من حيث مجمل إنتاجهم العلمي المنشور باللغة العربية في المجلات المحكمة التي تصدر عن الجامعات ومراكز الفكر والدراسات.

وتضمنت قائمة "العشرة الأكثر تأثيرًا في مجال العلوم السياسية في العالم العربي" هذا العام 4 علماء في السياسة من مصر؛ هم: دكتور خالد حنفي، ودكتور علي الدين هلال، ودكتورة إيمان رجب، ودكتور محمد مطاوع. وشملت أيضًا عددًا من علماء السياسة من الوطن العربي الذين حققوا مراكز متقدمة في القائمة بشكل رئيسي أو مكرر؛ وهم دكتور شكراني الحسين (المغرب)، ودكتور عبد الخالق عبد الله (الإمارات)، وأحمد أبو زيد (الإمارات)، ودكتور بوحنية قوي (الجزائر)، ودكتور مرسي مشري (الجزائر)، ودكتور مراد بن السعيد (الجزائر).

وتعد دكتورة إيمان رجب السيدة الوحيدة المدرجة ضمن قائمة "العشرة الأكثر تأثيرا في مجال العلوم السياسية في العالم العربي" للعام 2022.

ويشرف على معامل أرسيف ARCIF تحالف من مؤسسات عربية ودولية تشمل المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة العربية ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا ومكتبة الإسكندرية وجمعية المكتبات المتخصصة العالمية- فرع الخليج العربي .