حازم عمر رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، التى أجريت اليوم الأربعاء، عن فوز النائب حازم عمر رئيساً للجنة فى دور الانعقاد الثالث للمجلس.

كما فازت النائبة سماء سليمان والنائب الدكتور عفت السادات بمنصبي وكيلي اللجنة، وفازت النائبة عايدة نصيف بأمانة السر.

وكان الدكتور عبدالحي عبيد الذي وافته المنية، يترأس منصب رئيس اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".

تنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.​​