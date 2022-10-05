شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم الجيزة" تستمع لشكاوى أولياء الأمور فى بولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عددا من المدارس ببولاق الدكرور؛ للوقوف على انتظام الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية.

وشملت جولة وكيل المديرية، زيارة مدارس أحمد شوقى الابتدائية ف2، وطه حسين الابتدائية ف2، والشروق الإعدادية بنات، وذات النطاقين الابتدائية ف2، والأحلام للتعليم الأساسى، وجمال عبد الناصر ف1 ف2، وحمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات، وذلك بحضور محمد يحى الحبشى مدير عام الإدارة، ووائل بدوى مدير التعليم الابتدائى.

وتفقدت وكيل المديرية، فصول ومرافق المدارس، كما استمعت إلى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية والوقوف على السلبيات وإزالتها على الفور ومحاسبة المقصرين، موجهة بعض النصائح والإرشادات لأولياء الأمور بشأن حل مشكلات أبنائهم.

ورصدت وكيل المديرية بالمتابعة، بعض السلبيات، والتي تم حلها ومعالجتها على الفور ومجازات بعض المديرين المقصرين.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية وتقليل أعداد المكاتب الإدارية بالمدارس لاستغلالها كفصول ودعم المجموعات المدرسية، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وشدد محافظ الجيزة، بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم واستخدام كافة السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة العامة.