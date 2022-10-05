شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تصريحات وزير الرى فى لقائه مع ممثلى شركاء التنمية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم تصريحات وزير الرى..
1-أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
2-سنواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشاطئ والمشروع القومى للصرف.
3-ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
4-التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، والأولوية للدول النامية لأنها الأقل مرونة في مواجهة هذه التأثيرات.
5-إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم إعتماداً على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية.
6-أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وايجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.
7-استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.