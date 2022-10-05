شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: علينا ترجمة مكارم الأخلاق إلى سلوك ودستور عملى وواقع ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله - سبحانه وتعالي - والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب الأخذ بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها هو المنهج الرشيد الذي حرص نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم - على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته صلي الله عليه وسلم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف: "ما أحوجنا ونحن نحتفى بذكر مولده أن نقتضي بأخلاقه، فنحرص على مكارم الأخلاق مثل الصدق والأمانة والوفاء بالعهود والمواثيق والرحمة والتكافل والتراحم.. وأن نترجم المعاني النبيلة إلى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس فى حياتنا ونبتعد عن مساوئ الأخلاق.