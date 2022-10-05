شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تمر بمرحلة غاية فى الأهمية قوامها العمل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من أهم الدروس التى نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم، مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر بلا كلل أو ملل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أننا نمضى معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر قوامها العمل والإنتاج بتفان وأخلاق للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالى، يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذى بدأناه.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.