الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 195 ألفا و670 مواطنا بالمعهد القومي للسكر خلال 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان ، الخدمات الطبية لـ 195 ألفا 670 مواطنًا، من خلال المعهد القومي للسكر، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في الفترة من شهر يناير وحتى 30 سبتمبر 2022.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إنه تم تقديم الخدمة لـ 150 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على قسم الاستقبال 17 ألفا و920 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 160 ألف أشعة ما بين (تشخيصية، تداخلية، موجات فوق صوتية، دوبلكس، رسم قلب، دوبلر) واستقبل قسم التحاليل 10 آلاف مواطن وإجراء 11 ألف تحليل في معمل المعهد.

وأضاف أنه تم إجراء 6715 عملية قسطرة تنوعت بين قسطرة قلبية وطرفية، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 35 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد فوزي السودة، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال التدريب المستمر للأطقم الطبية في تخصصات (الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان) ضمن برنامج الزمالة المصرية؛ لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من ناحيته، قال مدير المعهد القومي للسكر الدكتور إيهاب نبيه، إنه تم تطوير مدرسة التمريض بالمعهد وتحويلها إلى معهد بزيادة عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات وتخريج أول دفعة فى عام 2021، مشيرًا إلى إنشاء قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سريرا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، واستقبال الأطفال من عمر عام وحتى 18 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتي تختص بحالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية.​