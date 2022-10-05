ننشر أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها وزارة الأوقاف بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس 8 من علماء الدين في الداخل والخارج الذين أثروا بجهودهم في نشر سماحة الإسلام الوسطي منهم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

و المكرمين وهم ..

من داخل مصر ..

- الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

-الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف

-الدكتور سيف رجب قزامل ، عميد كلية الشريعة و القانون بطنطا

-الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب

-عبد الحميد عمر ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية و الإدارية

- جونيه محمود

و من خارج مصر..

- الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني

- الشيخ أبو بكر زبيري علي، مفتي تنزانيا،