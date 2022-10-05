طقس 72 ساعة مقبلة.. الحرارة أقل من 30 على القاهرة وسحب بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة قادمة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط أيضا الرياح ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية مما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة.

درجات الحرارة الأربعاء

تبلغ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32، والمحسوسة 34، وتبلغ الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 28 والمحسوسة 31، وعلى جنوب سيناء، العظمى 35 والمحسوسة 37، وشمال الصعيد، العظمى 33 والمحسوسة 35، وفي جنوب الصعيد تكون العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

تبلغ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 والمحسوسة 32، وعلى السواحل الشمالية، العظمى 27 والمحسوسة 29، وعلى جنوب سيناء، العظمى 35 والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد، العظمى 32 والمحسوسة 33، وجنوب الصعيد، العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

تبلغ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 29 والمحسوسة 31، وعلى السواحل الشمالية، العظمى 27 والمحسوسة 29، وجنوب سيناء، العظمى 34 والمحسوسة 36، وشمال الصعيد، العظمى 30 والمحسوسة 31، وجنوب الصعيد، العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة مئوية.