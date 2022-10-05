"سارة" تطلب فسخ عقد زواجها بعد أسبوع زواج: "عنده غمازات وبيترقص وهو ماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سارة. ع"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالبت فيها بفسخ عقد زواجها، مبررة طلبها "عنده غمازات وبيترقص وهو ماشي".

قالت "سارة" في دعواها رقم 57 لسنة 2021 إنها تزوجت لمدة أسبوع من "محمود. م"، 36 سنة، مشيرة إلى أنها منذ زواجهما وهي تحاول تغيير شخصيته "عنده غمازات مغيرة شكله خالص وتخين ".

وتابعت: "بعد الزواج اكتشفت أن طريقة حديث زوجي وتصرفاته طفولية، ولا يرغب في التغيير حتى أمام أهلي وأصدقائي، وحينما طالبته بالتغيير رفض تماما".

واختتمت في دعواها أمام المحكمة:" حينما واجهت زوجي بطريقته أكثر من مرة للتغيير تعدى عليا. وتركت منزله ثم طالبته بالطلاق لكنه رفض ذلك".

تختتم: لجأت بعد فترة إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج ولا تزال منظورة حتى الآن.