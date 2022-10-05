شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تشدد على تيسير توريد الأرز الشعير من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل توريد الأرز الشعير من المزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعى المصرى وأى جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأن موسم توريد شعير الأرز المحلى، يستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع ضرورة توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.