شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تسكين طلاب التجارة والاعلام والزراعة المقبولين فى المدن الجامعية للأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة الأزهر تسكين المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر يوم الأحد الماضى ، حيث يتم اليوم الأربعاء، تسكين طلبة كليات التجارة والعلوم بنات، وطلاب كليات أصول الدين والزراعة والتجارة والهندسة الزراعية والاعلام بنين، وأوضحت الجامعة أنه على الطلاب المقبولين بالسكن الجامعي اتباع الخطوات الآتية:

1. بعد الاستعلام عن نتيجة القبول والتأكد منها يتم التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي.

2. إدخال الرقم القومي والرقم المرجعي على رابط التسكين مضافًا إليه نتيجة الطالب، إخطار الإسكان، استمارة الكشف الطبي، طلب التحاق بالمدن الجامعية، استمارة العهد الشخصية.

3. التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة السكن في ملف يحتوي على كافة الاستمارات المشار إليها سابقًا، 5 صور شخصية، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال سداد مصروفات السكن.

4. فى حالة وفاة الوالد أصل شهادة الوفاة فى نفس العام الدراسى.