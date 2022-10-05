شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تغير شكل الريف.. 20 صورة ترصد مشروعات المبادرة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قرى ونجوع محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث يجرى متابعة نسب تنفيذ المشروعات بصورة يومية للمساهمة فى دعم المواطنين في تلك القرى مستقبلاً يعيشون فيه حياة أجمل.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظراً لقيام كافة جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لإنهاء الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية.

وفى مدينة إسنا صرح اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

وعلى جانب عمل الشباب والرياضة عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع مديري إدارة شباب أرمنت وإدارة إسنا، لتنفيذ عمل مقايسات لشركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الغاز وشركة الإتصالات لكل مراكز الشباب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وأكد صلاح رشوان تواصل العمل فى تطوير 37 مركز شباب وإنشاءات 4 مراكز شباب جديدة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى تنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

جدير بالذكر أن المبادرة تشمل عدد 34 قرية بنطاق مركزى إسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، حيث إن نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة بالمحافظة فى المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتصنيف مجلس الوزراء ومكتب دار الهندسة، حيث تحتل المحافظة المركز الثامن فى نسب التنفيذ من إجمالى 20 محافظة تقع تحت المبادرة وفقا لآخر تقييم .



استلام عدد من مراكز الشباب التي تم تطويرها ضمن حياة كريمة



استلام مركز شباب الرياينة ضمن حياة كريمة



إستمرار تركيب كابلات أرضية بقرية النمسا



العمل فى المشروعات القومية غرب الأقصر



المشروعات القومية لشركة مياه الأقصر



تطوير مراكز الشباب بالاقصر ضمن حياة كريمة



تطوير مراكز الشباب ضمن حياة كريمة بالأقصر



تفقد مركز شباب المحاميد وتطوير مراكز الشباب



جانب من العمل بمشروع الصرف الصحي بالنمسا



جانب من مد وتركيب كابلات أرضية بقرية النمسا



جولة المحافظ على مركز شباب المحاميد بحرى



حياة كريمة تدعم مشروعات المياه والصرف بالأقصر



محافظة الأقصر تقدم ملحمة تاريخية فى مشروعات حياة كريمة



محطات المياه الجديدة ضمن حياة كريمة



محطة مياه الشرب النقالى بالمحاميد



مدير شباب ورياضة الأقصر يناقش دعم مراكز شباب إسنا وأرمنت



مشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن حياة كريمة



مشروع الصرف الصحي بالنمسا



مشروعات المياه ضمن حياة كريمة بقرى الأقصر



مناقشة دعم مراكز شباب إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة



