تعليم الجيزة: عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية وتشكيل لجان للمتابعة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدم ربط تسليم طلاب المدارس الكتب بالمصروفات الدراسية، مشيرة إلى تشكيل لجان خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة وصول الكتب المدرسية للمدارس وتسليمها للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت أنهم وجهوا لجميع الإدارات التعليمية، تعليمات تلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط، مؤكدة أنها تتابع حاليا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

من جانبه أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن وصول نسبة 90% من الكتب المدرسية لمدارس المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكتب للطلاب أول بأول على مدار الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنهم استعدوا للعام الدراسي الجديد، من خلال التأكيد على أهمية حضور الطالب للمدرسة، وضرورة التعامل بحزم مع غياب الطلاب وتفعيل الإنذارات في حالة تكرار تغيب الطالب عن الحضور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن العام الدراسي الجديد، شهد استقبال حوالي 3 مليون طالب وطالبة داخل 3 ألاف مدرسة، مؤكدا على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس .

وأشار المحافظ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكدا على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً علي السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

وفى هذا الصدد، أشار المحافظ إلى موافقه رئيس الوزراء علي تخصيص 38 قطعه ارض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه في تقليل تلك الكثافات .

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وبعث محافظ الجيزة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور علي أبنائهم الطلاب، مشيرآ بأن الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً علي جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .