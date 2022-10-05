ما حكم بيع الذهب بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلي؟.. الإفتاء تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي لا مانع منه شرعاً.

وأوضحت دار الإفتاء، أن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

وأشارت الإفتاء إلى أنه لأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

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