اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة، بسبب خلافات أسرية.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات قاتلة.

كما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي كشف عن أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، إضافة إلى عدة جروح قطعة في أماكن متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها في النزهة.

وبالانتقال لمحل الواقعة وكشفت ملابسات الجريمة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن زوج المجني عليها قام بقتلها وتعدى عليها بسلاح أبيض ونتج عنها وفاتها في الحال.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف المتهم ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.