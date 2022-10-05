محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها ببولاق الدكرور.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سيدة وعشيقها، لاتهامهما بقتل الزوج بالاشتراك مع شقيقة المتهمة الأولى، بمنطقة بولاق الدكرور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، سقط من الطابق الرابع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الزوجة وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اتفقا فيما بينهما على الزواج، فقررا إجبار المجني عليه على الطلاق، فوضعا خطة لتعذيبه بدأت بوضع مخدر في القهوة وتقييده بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابته، وقاما بممارسة الرزيلة أمام عيناه، ما أدى إلى إيذائه جسديا ومعنويا، والتخلص من حياته.

وتمكنت القوات من القبض على السيدة وعشيقها، وكذلك شقيقتها لمشاركتها في الجريمة والتستر على مرتكبيها.