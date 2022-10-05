شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن اليوم بكوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف تادرس: "يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا بعد منتصف الليل".

وسنكون على موعد يوم الجمعة المقبلة 7 أكتوبر مع زخة شهب التنين، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب في الساعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التى تدخل الغلاف الجوى الأرضى وتحترق فيه فى صورة شهب.

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى، وسيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.

وأفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.