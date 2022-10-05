الحجز بدأ.. أهم 8 أسئلة عن شقق الطرح الجديد من الإسكان بـ24 محافظة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، على أن يستمر التقديم حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.

الشقق المطروحة الحجز فيها متاح لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث يتم تحديد شروط لكل فئة، وشقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترًا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

وينشر "الخليج 365" إجابات 8 أسئلة شائعة بعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

1- ما هو سعر ومواصفات شقق الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي؟

وصل سعر الشقة في الطرح الجديد إلى 194 ألف جنيه و 207 آلاف، و310 آلاف جنيه، ويكون تحديد السعر وفقًا لمكان الوحدة وموعد تسليمها، على أن تكون الشقق بمساحة موحدة 90 مترًا، 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كاملة التشطيب.

2 - هل يوجد حصة في الأرض ضمن المشروعات المطروحة؟

شقق سكن لكل المصريين التي يتم طرحها حاليًا لا يوجد بها حصة في الأرض.

3- هل يمكن التقديم في الطرح الحالي حال وجود قرض بنكي سابق؟

يمكن لأي مواطن التقديم في الطرح الحالي حال التوافق مع الشروط وإذا حصل على قرض لابد من الانتهاء منه قبل استلام الوحدة وتحرير العقود مع البنك حيث لا يجوز الحصول على قرضين في نفس الوقت.

4 -سبق وقدمت في الإسكان الاجتماعي ولم أحصل على الشقة، هل يمكن التقديم في الإعلان الجديد؟

يمكن التقديم في الإعلان الجديدة، لكن شرط سحب مقدم الحجز في الإعلان السابق وإرفاق إيصال سحب المقدم فى الأوراق المطلوبة للحجز.

5 - متى يبدأ الاستعلام الميداني عن حجز الشقق؟

تبدأ عمليات الاستعلام الميدانى بعد انتهاء فترة التقديم وانتهاء فرز الأوراق والمستندات المقدمة من الحاجزين، والانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، ويتم ذلك في مدة لا تقل عن 3 أشهر، حيث تتم عمليات الاستعلام على بيانات السكن وجهة العمل للمواطن للتأكد من صحة المستندات المُقدمة وقت التقديم.

6 - هل يوجد أولوية لترتيب المتقدمين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة في مدن الإسكان الاجتماعي، تكون الأولوية للمتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، على أن تكون الأولوية للأصغر سنًا في هذه الحالات وفي حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

7 - قمت بحجز وحدة ولكن الآن أريد تغيير الوحدة بأخرى؟

طبقا لما ورد في كراسة الشروط وكذلك موقع الحجز، تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء إدخال البيانات فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

8- هل تقدم الوزارة دعما نقديًا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟

يقدم الصندوق دعمًا نقديًا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف جنيه إلى 60 آلف جنيه طبقًا لدخل المتقدم حيث يتناسب عكسيًا مع الدخل.

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