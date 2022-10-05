قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض حيث سيكون هناك انخفاض آخر في الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت "غانم"، في تصريحات تليفزيونية، إن سبب تراجع الحرارة وجود تغيير في الكتل الهوائية تتأثر بها البلاد قادمة من البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، وتلك الكتل معتدلة فى درجات حراراتها، إضافة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، مما يحجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثيرها ونشعر الانخفاض فى درجات الحرارة".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ناصحة المواطنين خاصة طلاب المدارس بضرورة اصطحاب قطعة ملابس إضافية خلال هذه الفترة.

وطالبات "غانم"، بالمحافظة على نوعية الملابس خلال الفترة الحالية حتى لا يصاب المواطنين بنزلات البرد، حيث يوجد تقلبات جوية خلال هذه الفترة، في نفس اليوم الواحد، حيث ترتفع الحرارة نهارًا وتنخفض ليلًا.