شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 05: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:10
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:19
موعد صلاة الظهر 11:39 م
موعد صلاة العصر 3:01 م
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 11:31
موعد صلاة العصر 2:54 م
وقت صلاة المغرب 5:27 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:37 ص
موعد صلاة العصر 00: 3
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:46