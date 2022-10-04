محافظ القاهرة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة القاهرة، المقرر عقده الأسبوع القادم.

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام المساعد، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، والدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمسن، والدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر.

كما حضر الاجتماع الدكتور تامر عبد المنعم راضي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور محمد كامل زكريا، مدير مركز الاستشارات البيئية بجامعة عين شمس، والدكتور أشرف حلمي، عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية، والدكتور عز الدين فكري، عميد كلية التجارة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمر عبد الحميد سالمان، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية وعميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقًا، واللواء دكتور محمد أمل زيدان، بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وناقش اللقاء التحضير للاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال، وبهدف تعظيم الاستفادة من خدمات البيئة الأساسية والمشروعات القومية التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الثمان الماضية، وكذلك الاستفادة من التشريعات والإجراءات التنظيمية المطورة والمحفزة للاستثمار.

وأكد محافظ القاهرة أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة القاهرة بما يضمه من قامات علمية واقتصادية سيسهم بشكل فعال في دعم سياسات وإجراءات التنمية الاقتصادية المحلية كما سيساعد على المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطط الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية للمحافظة ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ودعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات.

كما يساعد في وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، إلى جانب مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات، ودعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط تصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.