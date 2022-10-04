متحف الحضارة يستقبل وفدًا من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، مارتن شولتز رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ورئيس البرلمان الأوروبي السابق على رأس وفد من المؤسسة، يرافقهم المهندس هانى حلمى عازر مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة.

ورحب الدكتور غنيم بهم وقام بتعريفهم بالمتحف وفكرة إنشاءه وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به على مر العصور المختلفة.

كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت قاعة العرض المركزي، و قاعة المومياوات الملكية، حيث قدمت لهم الأثرية شيرين عثمان، شرحاً تفصيلياً عن محتويات العرض المتحفي ومقتنياتها الأثرية، والتسلسل التاريخي للقطع الأثرية المعروضة وسبب إختيارها ضمن سيناريو العرض المتحفي لتحكي للزائر قصة ابداع المصري القديم عبر مر العصور المختلفة.

وخلال الجولة، أعرب مارتن شولتز عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة هذا الصرح العظيم، واستمتاعهم بما شاهدوه من كنوز أثرية فريدة، كما حرص الوفد على إلتقاط الصور التذكارية فى أروقة المتحف والذى وصفوه بأنه غايه فى الروعة والجمال .

وفي نهاية الزيارة، حرص شولتز على تسجيل كلمة شكر وتقدير بدفتر زيارات المتحف، وقدم الدكتور أحمد غنيم، له والوفد المرافق، مجموعة من الهدايا التذكارية.

وضم الوفد إليزابيث براونزه نائب رئيس شعبة التعاون الدولي بالمؤسسة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وميرين عباس نائب رئيس قسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمؤسسة، وجوليان هولبرغ المساعد الشخصي لمارتن شولتز وخالد عثمان كبير منسقي البرامج بالمؤسسة.

يذكر أن مؤسسة فريدريش إيبرت FES قد تأسست فى عام ١٩٢٥ وهى من أكثر المؤسسات السياسية عراقة فى ألمانيا وتعمل على توطيد القيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية والتضامن، ولها أدوار هامة فى التثقيف السياسى لتقوية المجتمع المدنى وكذلك التعاون الدولى من خلال مكاتبها الموجودة خارج ألمانيا فى أكثر من ١٠٠ دولة.