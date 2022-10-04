عمال مصر: نواجه التحديات بروح النصر لبناء الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر، والذي سيظل أعظم الانتصارات على الإطلاق، تلك الملحمة التي نحيي ذكراها سنويًا كذكرى الفخر ورد الاعتبار.

وأكد "البدوي"، في بيان له، اليوم، أن حرب أكتوبر ملحمة تاريخية، ستظل عالقة في وجدان الشعب المصري، كواحدة من المعارك البطولية التي أبهرت العالم، وأبرزت قوة وصمود وشجاعة الجيش المصري أمام العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر ضربت مثال للوطنية والفداء بالدم وليس بالقول.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحرب لم تنته بالقضاء على العدو في حرب أكتوبر، بل إن العدو مستمر لكن متمثل في صور أخرى، منها الجهل وتغييب عقول المواطنين عبر نشر الشائعات ومحاولة خداع المواطنين عبر حياكة المؤامرات ضد الدولة، لذلك علينا مواصلة مواجهة تلك الحرب الشنعاء.

وقال البدوي: إننا وإذا نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، فإننا نستلهم منها روح العزيمة والإرادة، لنواصل بقوتها القدرة على مواجهة التحديات بتلك الروح التي حققت النصر، مشيدًا بما تمتلكه القيادة السياسية من عزيمة مماثلة تقودنا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد البدوي، بمشروع "مصري"، الذي أعلنت عن تدشينه الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تسهم في رفع وعي الأجيال بماضي مصر العريق، إلى جانب إنجازاتها الخالدة التي تتحقق على مدار بقوة وعزيمة المصريين.