جهاز القاهرة الجديدة: رفع أعمال إنشاء الخرسانات بمشروع المونوريل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لبدء أعمال إعادة الشىء لأصله ببعض القطاعات بمحور التسعين الجنوبي بعد الانتهاء من أعمال الخرسانات بمشروع (المونوريل) على أن يتم رفع السياج وفتح الطريق بعد الانتهاء من أعمال الأسفلت.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل شدد على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل فى نطاق العاصمة والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية، قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.