الكيلو يبدأ بـ65 جنيهًا.. ضخ يومي لحلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميًّا وبأسعار مخفضة؛ كي تناسب الجميع.
وأشار المصيلحي في بيان اليوم، إلى أنه يتلقى يوميًّا تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى.
وأفاد التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميًّا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب وإقبال المواطنين، مؤكدًا أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل عن 250 عبوة يوميًّا متنوعة ما بين 1 كجم و2 كجم 3 كجم.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو و145 جنيهًا للعبوة 2 كجم و230 جنيهًا للعبوة 3 كجم، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًّا كميات كبيرة من السلع الأخرى وبتخفيضات تصل إلى 30%.
وأشار كمال إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية قد سمحت بمتابعة الوارد والمنصرف من السلع؛ وهو ما مكن الشركة القابضة من متابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.