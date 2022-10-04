الكيلو يبدأ بـ65 جنيهًا.. ضخ يومي لحلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

‏قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميًّا وبأسعار مخفضة؛ كي تناسب الجميع.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم، إلى أنه يتلقى يوميًّا تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى.

وأفاد التقرير أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميًّا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدًا أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوة يوميًّا متنوعة ما بين 1 كجم و2 كجم 3 كجم.‏

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو ‏و145 جنيهًا للعبوة 2 كجم و230 جنيهًا للعبوة 3 كجم، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًّا كميات كبيرة من السلع ‏الأخرى وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وأشار كمال إلى أن ميكنة المجمعات ‏الاستهلاكية قد سمحت بمتابعة الوارد والمنصرف من السلع؛ وهو ما مكن ‏الشركة القابضة من متابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.