مؤتمر المناخ.. البيئة: توفير قوائم طعام منخفضة الكربون للمشاركين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار وفد من وزارة البيئة بقيادة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، يرافقه ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور كريم مرسي، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والمهندسة سماح صالح، مدير عام التنمية البيئية ورئيس وحدتي المرأة والتنمية المستدامة، مدينة شرم الشيخ للوقوف على الأعمال التي تتم بالمنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء، وجار العمل على قدم وساق لخروج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم، حيث تقام تلك المنطقة على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

كما تابع أبو سنة وفريق عمل الوزارة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، وتفقد قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى أنتهاء الكثير من الأعمال بها.

وتم ولأول مرة التشاور مع مقدمي خدمات الطعام خلال فترة انعقاد المؤتمر، وقد تم الاتفاق على إجراء قياس لإجمالي انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الطعام الذي سيتم تقديمه خلال أيام المؤتمر.

كما تم الاتفاق على توفير قوائم طعام منخفضة الكربون، وذلك ضمن قوائم الطعام التي ستقدم بالمؤتمر، وسيتم قياس مدى الإقبال عليها، حيث ستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني للقائمين على تقديم الطعام للقيام بعملية القياس.