وزير التموين: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
أرسل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لنصر أكتوبر المجيد.
وأكد المصيلحي أن حرب أكتوبر أثبتت للجميع أن القوات المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم.
وأضاف وزير التموين أن انتصار أكتوبر يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن بصفة خاصة والعرب بصفة عامة؛ لأنه أعاد للكل الاعتزاز والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.
وأشاد المصيلحي بالدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في بناء الدولة المصرية الحديثة، بالإضافة إلى حفاظها على الأمن القومي المصري.
واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية برقيته بتأكيد الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً المولى عز وجل بدوام التوفيق لرئيس الجمهورية ولمصر الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.