وزير التموين: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أرسل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد المصيلحي أن حرب أكتوبر أثبتت للجميع أن القوات ‏المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم.

وأضاف وزير التموين أن انتصار أكتوبر ‏يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن ‏بصفة خاصة والعرب بصفة عامة؛ لأنه أعاد للكل الاعتزاز ‏والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.

وأشاد المصيلحي بالدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في ‏بناء الدولة المصرية الحديثة، بالإضافة إلى حفاظها على ‏الأمن القومي المصري.

واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية برقيته بتأكيد الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً ‏المولى عز وجل بدوام التوفيق لرئيس الجمهورية ولمصر ‏الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.‏

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