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مصادرة 7800 كتاب خارجي داخل مكتبة بالهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مكتبة بالهرم.

التحريات بينت أن مالك المكتبة يبيع ويوزع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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