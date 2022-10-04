قرار عاجل من النيابة الإدارية في واقعة تعدي مدرس على "طالبة السنبلاوين" بعصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرالمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالسنبلاوين، بشأن ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية المختلفة اليوم الثلاثاء، من واقعة تعدي مدرس بالضرب على طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة بطرنيس العرب، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، على رأسها بعصا مما أدى إلى إغمائها ونقلها للمستشفى.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المستشار محمد صالح مدير النيابة، قيد الواقعة بالقضية رقم ٩٢٥/ ٢٠٢٢ السنبلاوين، وإحالتها للسيد الأستاذ أحمد البري رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.