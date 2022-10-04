وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة ورجال الشرطة بذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها:-بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد .

إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه صاحب الذكرى " سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم " للإنسانية جمعاء من تعاليم السلام والتعايش والإخاء .. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال تلك التعاليم والقيم التى تُعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء .

سيادة الرئيس .. لقد نصرت شعبك فى مواقف

كثيرة .. فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً .. ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين .. لتأمين مسيرة أمتنا

نحو التقدم والنماء .. وليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب"، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، والدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، والدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، والفريق أول محمد زكى"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، والفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، والدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، والدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.

جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القـيـادات والضـباط والعاملين المدنيين والأمـنــاء والمســـاعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة المولد النبوى الشريف .

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى العطرة ونستلهم من صاحبها سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم " وسيرته الشريفة المعانى والقيم والدلالات .. وكيف قدم لنا القدوة فى التضحية والفداء .. من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق .. ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم الإعتدال والوسطية والنماء .. نثق فى قدراتكم على حمل

رسالة الأمن لوطن أعزه المولى ورعاه .. وصدق عهدكم فىالبذل والفداء .. لتتواصل بكم مسيرة الشرفاء فى العطاء

والوفاء .