شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بغداد علي رحلة خطوط الطيران العراقية رقمIA101 اشتبه محمد حسن محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب عراقى نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أميرة اسماعيل مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص فأفادت بوجود أجسام متماثلة ومتعددة.

وقام مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك وإكرامي أحمد مدير الحركه المشرف على الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكب فتم العثور على علب أدوية فارغة ولاحظ مأمور الجمرك أثناء تفتيش الركب وجود بروز فى ملابس الراكب فتم العرض على مدحت عبد الصبور الذى كلفه بتفتيش الراكب ذاتيا بنفس اللجنة فتبين وجود 40 أمبول خاص بعلاج الأورام السرطانية باهظه الثمن مخبأة دخل أكياس شيبسى على جسم الراكب.

قرر مدحت عبدالصبور مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2022 للراكب بعد العرض علي زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.