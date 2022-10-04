قضايا الدولة تهنئ شيخ الأزهر بناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012