شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ شيخ الأزهر بناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.