شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الوعى والعزيمة من كلمة الرئيس السيسى فى احتفالات نصر أكتوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجيش والشرطة دخلتا فى اقتتال مع قوى الشر والتطرف والفكر المتخلف فى أعقاب أحداث 2011 و2013. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الوعى والعزيمة من كلمة الرئيس السيسى فى احتفالات أكتوبر..

الجيش والشرطة دخلوا فى قتال مع قوى الشر والتطرف والفكر المتخلف عقب أحداث 2011 و2013 وقلت يا ترى الكلام ده ليه تاثير علينا ولا ما لوش

مصر دفعت تمن كبير قوى وأتصور إنه كان هيبقى مبرر طبيعى وقتها إن إحنا إن شاء الله فى حرب وكل جهود الدولة وقدراتها مجندة لصالح هذه الحرب

كنت أتمنى من الشؤون المعنوية تجيب المواقف اللى كان فيها استشهاد أبنائنا الضباط و الجنود.. كانت محاولة لكسركم يا مصريين واللى انتوا فيه ده هينتهى وهيخلص

إحنا دفعنا تمن كبير قوى وبندفع مش أنا ولا الحكومة لكن كلنا فى الدولة دى وما أفتكرش إنه يبقى مناسب حد يقول وأنا ذنبى إيه لأن دى بلدنا كلنا ولازم نخلى بالنا منها

هناك نجاحات كبيرة فى الحرب على قوى الشر والتطرف

مفيش أصوات كتير ولا بيانات.. الحمد لله المعركة بنحقق فيها نجاحات طيبة جدا ومش عايز أتكلم فى النقطة دى لأسباب أخرى

يا ترى يا مصريين مستعدين زى ما استحملتوا التكلفة والتضحيات اللى قدمتها الدولة من 1967 لحد 1982 علشان تتجاوز أزمتها

فيه شوية شائعات وأكاذيب بتتقال كل يوم والناس فاهماها وعارفاها.. هل المواضيع دى بتخوفنى أو بتقلقنى؟ لا والله ودايما بقول إن الله بالغ أمره ومفيش حاجة هتتعمل إلا بإرادته

إحنا بنسعى لتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بعيد عن ألاعيب السياسة