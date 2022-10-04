شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بإيطاليا يقدمون التهانى للرئيس السيسى خلال احتفالهم بذكرى ملحمة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم المؤتمر السنوي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى إيطاليا وقدم خلاله الدكتور إبراهيم يونس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالأصالة عنه وبالإنابة عن أسرة الجالية بمقاطعة تورينو الايطالية.

وقد شهدت قاعة المؤتمرات بمركز دار الحكمة الثقافي العربي الايطالي، المؤتمر السنوي الذي نظمته الجالية المصرية، تحت رعاية مجلس مدينة تورينو، في ظل "الجمهورية الجديدة" بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج واتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا.

وفي حضور متميز ما بين شباب الجيل الثاني والثالث، وجموع من السيدات وأبناء الجالية المصرية بالشمال الإيطالي.

بدأ مؤتمر تورينو في تمام الثالثة والنصف مساء الأحد بمركز دار الحكمة الثقافي، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر، الذكرى الراسخة في قلوب المصريين ، والمشرفة للدولة المصرية ، التى تعيس اليوم انجازات عظيمة وتطور اعظم للبنية التحتية ، يواكبه تنمية حقيقية ونمو كبير لاقتصاد الدولة المتألقة، وتقدم عظيم في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار، حتى أصبحت مصر هي دولة الريادة بالمنطقة.

وفي الجزء الثاني من المؤتمر كانت المحاضرات والمداخلات المثمنة لدور المرأة، وتمكين القيادة المصرية لها في شتى المجالات، فشغلت المرأة المصرية جميع الوظائف والمسئوليات القيادية على جميع الأصعدة، فأثبتت نجاحها وتقدمها وتميزها وحضورها في البرلمان المصري بمجلسى النواب والشيوخ، وبالمحاكم وبالمناصب الإدارية والقيادية.



المصريون فى إيطاليا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر



المصريون في شمال إيطاليا

المصريون فى إيطاليا يحتفلون بذكرى نصر 6 أكتوبر