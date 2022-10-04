من هم الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل فى الفيزياء 2022؟ إنفوجراف

قالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمى" التى مهدت الطريق لتقنيات جديدة فى الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان.

جون إف كلاوزر: (79 عامًا) باحث فى الفيزياء فى مؤسسة "جى إف كلاوسر وشركائه"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن منح جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022 لكل من آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر، وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (حوالى 900 ألف دولار).

محمد يوسف

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