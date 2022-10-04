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شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل فى الفيزياء 2022؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن منح جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022 لكل من آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر، وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (حوالى 900 ألف دولار).
نوبل
الفائزون:
آلان أسبكت : (75 عامًا) أستاذ فى جامعة باريس ساكليه وكلية الفنون التطبيقية فى مدينة باليزو الفرنسية
جون إف كلاوزر: (79 عامًا) باحث فى الفيزياء فى مؤسسة "جى إف كلاوسر وشركائه"
أنطون زيلينجر: (77 عامًا) أستاذ فى جامعة فيينا
- حيثيات منحهم الجائزة
قالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمى" التى مهدت الطريق لتقنيات جديدة فى الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان.