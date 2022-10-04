شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الازهر للطلابها: لا تستمعوا للشائعات ولا تنساقوا خلفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، انتظام العملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في أسبوعها الأول من العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م.

وقدم التهنئة إلى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما قدم التهنئة بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحلول الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد في بداية العام الدراسي، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وحذر الطلاب والطالبات من الشائعات والانسياق خلفها، مشيرا إلى أنه يتابع ونواب رئيس الجامعة انتظام العملية التعليمية، وتسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية.

وفى ذات السياق قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجولة تفقدية موسعة شملت تفقده لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وترحيبه بطالبات الكلية، مقدما لهن التهاني بالعام الدراسي الجديد وذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الاحتفاء والاحتفال بالذكرى ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة وإدارة الكلية والطالبات بتحية الوطن رافعين العلم ثم تم توزيع الهدايا والشكولاته على الطالبات وسط سعادة كبيرة.

ثم انتقل بعد ذلك إلى كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وتفقد القاعات الدراسية واطمئن على انتظام العملية التعليمية في الأسبوع الأول، ثم انتقل بعد ذلك إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وتفقد القاعات الدراسية وتابع انتظام العملية التعليمية في مختلف الفرق الدراسية.

بعد ذلك عقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اجتماعا موسعا مع أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وخلال الاجتماع أشاد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجهود كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ بوصفها الكلية الأم لفرع البنات، كما أشاد بجهود قسم الصحافة والاعلام بفرع البنات، لافتا أبناءه خير سفراء للأزهر الشريف في جميع المحافل العلمية محليا وإقليميا ودوليا، وبحث خلال الاجتماع إمكانية استثمار هذه الطاقات البشرية الهائلة في التأكيد على وسطية واعتدال المنهج الأزهري، والذي جعل الجامعة مقصدا للآلاف من مختلف دول العالم كونها قبلة العلم وكعبة العلماء.