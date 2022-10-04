شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إيقاف "عامل وفنى وباحث" بقنا عن العمل وإحالتهم للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف، وقف ثلاثة عاملين بمديرية أوقاف قنا، وذلك في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "بناء على مذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفني والمعتمدة من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة صدر قرار الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية طبقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية بوقف كل من:"ر.ا"، فني تنفيذي بمديرية أوقاف قنا ."ا.م"، باحث شئون أوقاف بمديرية أوقاف قنا، "ي.ع" عامل مسجد بمديرية أوقاف قنا.

وأوضحت الوزارة أنه تم وقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب ، وذلك في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات.