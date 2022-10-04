شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر.. يوم مشهود لن ينساه التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حرب اكتوبر اثبتت للجميع ان القوات المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، وأضاف علي المصيلحي أن انتصار أكتوبر يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن بصفة خاصة والعرب بصفة عامة لأنه أعاد للكل الاعتزاز والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.
كما اثنى وزير التموين على الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في بناء الدولة المصرية الحديثة ، بالإضافة إلى حفاظها على الأمن القومي المصري ، واختتم الوزير برقيته بالتأكيد على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً المولى عز وجل للرئيس بدوام التوفيق وعلى مصر الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.