شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: نصلى لله لتكون مناسبة انتصار أكتوبر ملؤها الخير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتهنئته بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد.

وجاء في رسالة البطريرك إبراهيم إسحاق "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واختتم البطريرك برقيته "كما تصلى إلى الله القدير، حتى تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".