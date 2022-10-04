شكرا لقرائتكم خبر عن دورة شطرنج وأنشطة ترفيهية بمهرجان استقبال العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت جامعة عين شمس فاعليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي، حيث تضمنت فعاليات المهرجان مجموعة من الأنشطة كان آخرها إقامة مهرجان الشطرنج بنظام (البليدز) والذي تم تنظيمه بداخل الحرم الرئيسي بمشاركة 18 طالبا.

كما تستمر حملة التبرع بالدم والتى تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حيث قام الطلاب متطوعين بالتبرع بالدم وتعرفوا على الفوائد الصحية والاجتماعية للتبرع بالدم، والتي تستهدف مرضى مستشفيات الجمهورية وكذلك مستشفى الدمرداش الجامعي.

وكان د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد أكد أنه تزامناً مع بدء رئاسة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ لمدة عام ومؤتمر Cop 27 نظم قطاع شئون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي 2022 - 2023 بفكر جديد ليكون صديقاً للبيئة، حيث تم تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية لمواكبة آليات التحول الرقمي، يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة و التعرف على المراكز والكليات المختلفة.

وأضاف أن الجامعة حرصت على عدم الاستعانة بمكبرات الصوت ترشيداً لاستهلاك الكهرباء وحفاظاً على البيئة من الملوثات الصوتية و الضجيج.