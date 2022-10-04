شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين" تكشف تطور الحالة الصحية لمدير مدرسة سوهاج بعد محاولة طعنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بشرق سوهاج تطورات الحالة الصحية لـ (م. ا) مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات، الذى تعرض لمحاولة طعن من أحد الإداريين بالمدرسة.

وبناء على تكليفات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فقد رافق أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بشرق سوهاج وفد من اللجنة النقابية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ياسر محمود في زيارة منزلية لمدير المدرسة بعد خروجه من المستشفي.

وأكد " خليفة " أن مدير المدرسة بصحة جيدة، وكانت إصابته عبارة عن جرح سطحي.

ومن جهته أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ،انه تم التحفظ على الجاني، وفى انتظار نتائج تحقيقات النيابة، ومؤكداً على مدير المدرسة سوف يستأنف عمله بعد تمام شفائه، هو حاليا بصحة جيدة ويتواجد في منزله.